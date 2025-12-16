Güllü soruşturmasında oğul Tuğberk Yağız'dan 6 saatlik ifade! "Bildiklerimi anlattım"

Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik detaylar netleşmeye başladı. Kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun itiraflarının ardından, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’ın iki ayrı dosyada farklı sıfatlarla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yağız’ın, bir dosyada müşteki olarak camı kırarak eve girmesine ilişkin detaylar yer alırken; şüpheli sıfatıyla çağrıldığı dosyada ise annesinin ölümünden dört gün sonra sigorta şirketinden para talep etmesi bulunuyor. 6 saat ifade veren Yağız, "’Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım." dedi.