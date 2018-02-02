Hürriyet muhabirinin ipliği pazara çıktı 01 Şubat 2018, Perşembe

Acil servislerde mevsimsel olarak yaşanan yoğunluk üzerinden sağlık sistemini karalamaya çalışan Hürriyet muhabirinin yalanı görüntülerle ortaya çıktı. ?Hürriyet muhabirinin manipülasyon ve uydurma habercilik konusunda çıtayı bu kadar yükseltmesiyle gazetecilik tarihine geçmesi bekleniyor. "Acil serviste neden kedi var?" diye haber yapan Hürriyet muhabirinin kediyi kovalayarak içeri soktuğu görüntüler ortaya çıktı.