Hürriyet muhabirinin ipliği pazara çıktı

Acil servislerde mevsimsel olarak yaşanan yoğunluk üzerinden sağlık sistemini karalamaya çalışan Hürriyet muhabirinin yalanı görüntülerle ortaya çıktı. ?Hürriyet muhabirinin manipülasyon ve uydurma habercilik konusunda çıtayı bu kadar yükseltmesiyle gazetecilik tarihine geçmesi bekleniyor. "Acil serviste neden kedi var?" diye haber yapan Hürriyet muhabirinin kediyi kovalayarak içeri soktuğu görüntüler ortaya çıktı.
Hürriyet muhabirinin ipliği pazara çıktı01 Şubat 2018, Perşembe
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- Acil servise kedi sokan Hürriyet muhabiri
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Şimdi bu provakatöre gazeteci diye ceza verilmiyecekmi.İlk önce toplum sağlığını riske atmaktan giydirip sonrada ssk hastaneleri döneminde olduğu gibi bu çukurun hiç bir özel hastahaneden yararlanmama ve hiç bir eczaneden Devletin parası ile ilaç verilmeme cezası verilmeli.Hatırlayın ssk,lılar önceki hükümetlerin kararı ile özel eczaneden ilaç alamadığı gibi özel hastahanelere gidemiyorlardı.Onlarca saat ssk eczanelerinde sıraya girip alabilirse ilaç alıp,bin bir rica ile lütfen Üniversite hastahanelerine sevk edilirlerse gidiyorlardı.
O kedi soğuk havadan can havliyle kendini oraya atmış olabilir, neticede bir hayvan ,sen(alçak muhabir)ise hayvandan alçak zihniyetinle, eyleminle kendini oraya attın.Hain ve münafıksınız her daim.Habercilik anlayışınıza t.........
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