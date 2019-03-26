Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! Kaya Çilingiroğlu görüntüler hakkında ne dedi? 26.03.2019 13:12

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de sevgilisi ile görüntülendi. Kameraları görünce neye uğradığını şaşıran âşıklar, hızlıca arabaya bindi. Mekânın güvenlik görevlileri, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Zehra Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisi kavgayı fırsat bildi ve aracıyla gaza bastı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi kadar yeni imajı da güne damgasını vurdu...