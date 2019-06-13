Haberler Web TV Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

13.06.2019 11:33

Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin, poligona giderek atış yaptı. Önce uzun namlulu silahla atış yapan Ebru Şahin, ardından tabancayla denemelerde bulundu. O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in 'yok artık' dedirten paylaşımı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları