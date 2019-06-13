Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak

Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin, poligona giderek atış yaptı. Önce uzun namlulu silahla atış yapan Ebru Şahin, ardından tabancayla denemelerde bulundu. O görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Şahin, videonun üzerine "normal kız çocuğu olamamak" notunu düştü. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in 'yok artık' dedirten paylaşımı...
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den 'yok artık' dedirten paylaşım: Normal kız çocuğu olamamak13.06.2019 11:33
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