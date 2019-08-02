Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam verilen bir davette bir araya geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren 29 yaşındaki Akın Akınözü, geçtiğimiz akşam bir markanın düzenlediği davete katıldı. Davetliler arasında Nilperi Şahinkaya ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimler de vardı. Dizideki Ebru Şahin ile yakıştırılan Akın Akınözü'nün Serenay Sarıkaya ile birlikte eğlenmesi dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü "Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü arasında aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?02.08.2019 12:23
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