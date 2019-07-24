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HDP bu kez engelli ve yaşlıları mağdur etti! İşçi düşmanlığında ortakları CHP ile yarışıyorlar

24.07.2019 21:54

Diyarbakır’da kayyum döneminde belediyeye ait bir bina dezavantajlı bireylere tahsis edilmişti. Göreve gelen HDP'li Diyarbakır Belediyesi, gelir kaybını gerekçe göstererek binanın engelli bireylere verilmesine engel oldu. Alınan karar vicdanları kanattı. Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin iş akdini sona erdirmişti.


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