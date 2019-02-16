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Hadise, yerde yuvarlanmış halini Instagram’da paylaştı

16.02.2019 09:49

Hadise, Instagram’da paylaştığı bu pozuyla sevenlerinin yüzünü güldürdü.


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