Gemlik nereye taşınacak? Canlı yayında açıkladı

OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile bazı il ve ilçeler için genel hayata etkili olan deprem afetlerinde alınacak tedbirlere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin de yayınlanan KHK ile taşınmasına karar verildi. A Haber muhabiri Necat Kırbulut canlı yayında Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile bu kararın detaylarını konuştu. İşte o detaylar...
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