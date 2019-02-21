Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda test sürüşleri başladı 21.02.2019 09:49

İstanbul'da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda test sürüşleri başladı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakası'na geçti. Hattın Mart ayının ilk haftasında kullanıma açılması bekleniyor.