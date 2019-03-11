Gebze Halkalı Banliyö hattı hİzmete giriyor! İşte Gebze Halkalı Hattının komuta merkezi

Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart’ta hizmete açılacak. İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Gebze Halkalı Banliyö tren hattı İstanbul trafiğini nasıl rahatlatacak? Detayları A haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Gebze Halkalı Banliyö hattı hİzmete giriyor! İşte Gebze Halkalı Hattının komuta merkezi11.03.2019 17:14
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