Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da 17.03.2019 11:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.