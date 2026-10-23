Başkan Erdoğan'dan diplomasi mesajı: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajla uluslararası topluma barış ve diplomasi çağrısında bulundu. Küresel çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilerini yineledi. "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" diyen Erdoğan, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki krizlere dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna esir takaslarından Afrika'daki arabuluculuk girişimlerine kadar yürüttüğü diplomatik çabaları hatırlatan Erdoğan, "Adil çözümler için arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber