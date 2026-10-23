UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan'dan diplomasi mesajı: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz

Başkan Erdoğan'dan diplomasi mesajı: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajla uluslararası topluma barış ve diplomasi çağrısında bulundu. Küresel çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilerini yineledi. "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" diyen Erdoğan, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki krizlere dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna esir takaslarından Afrika'daki arabuluculuk girişimlerine kadar yürüttüğü diplomatik çabaları hatırlatan Erdoğan, "Adil çözümler için arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada
Arnavutköy'de servis minibüsü kamyona çarptı: 9 yaralı o anlar kamerada
Arnavutköy'de servis minibüsü kamyona çarptı: 9 yaralı o anlar kamerada
Ankara Polatlı'da pancar hasadında ölümle sonuçlanan kaza: 3 çocuk annesi Türkan Keskin hayatını kaybetti
Ankara Polatlı'da pancar hasadında ölümle sonuçlanan kaza: 3 çocuk annesi Türkan Keskin hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı
Kahramanmaraş'ta dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle