Fransa polisi basına panzer tanıtımı yaptı 08 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'nın eylemcileri durdurmak için yeni bir planı var: 40 yıl önce sömürge olarak kullandığı bölgelerde bulundurduğu jandarma panzerlerini şimdi de eylemciler üzerinde kullanacak.