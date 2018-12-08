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Fransa polisi basına panzer tanıtımı yaptı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'nın eylemcileri durdurmak için yeni bir planı var: 40 yıl önce sömürge olarak kullandığı bölgelerde bulundurduğu jandarma panzerlerini şimdi de eylemciler üzerinde kullanacak.


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