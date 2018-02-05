FOX Business TV'de Türkiye hakkında skandal sözler
05 Şubat 2018, Pazartesi
Türkiye'de de yayın yapan Fox Medya'nın ABD'deki kanalı Fox Business'ta Türkiye aleyhine skandal ifadelerde bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle NATO'nun Türkiye'yi üyelikten çıkarmasının gerekliliğinin tartışıldığı programda; "Türkiye'ye savaş ilan edemiyoruz çünkü müttefikimiz, peki neden NATO'dan tekmeyi atmıyoruz" sözleri söylendi.
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