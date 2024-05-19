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Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten 'tenis' diyaloğu: "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı olan gençlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Erdoğan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk arasındaki renkli diyalog damgasını vurdu. Öztürk "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" cevap vermesi salonu kahkaya boğdu.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 15:04 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 15:24
Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten ’tenis’ diyaloğu: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı olan gençlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten ’tenis’ diyaloğu: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim 2

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporculardan madalya sözü aldı. Buluşma, Erdoğan ile sporcular arasındaki diyaloglar ve genç müzisyenlerin performansıyla renklendi.

Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında gülümseten ’tenis’ diyaloğu: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim 3

Buluşmaya Başkan Erdoğan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk arasındaki renkli diyalog damgasını vurdu.

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