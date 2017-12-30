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FETÖ'nün sözcüsü Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi

29 Aralık 2017, Cuma
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha kadar darbeye direnen milletin üzerine kurşun sıkan darbecileri savundu. Köprüde tanklarla milletin üzerine atış yapan darbecilere arka çıkan Kılıçdaroğlu, köprüdeki askerlerin linç edildiğini iddia etti. Milleti suçlayıp, darbeyi açıkça meşru gösteren Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi.
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

Bu adam Darbeciler ile işbirliği yapmış olduğu gayet açık ve net.Elinde silah olmayan sivil halkına ve vatandaşına komutanında aldığı emir doğrultusunda ateş eden asker,bu vatanın askeri değildir.Eğer bu vatanın,bu anaların,babaların evlatları olsaydılar o durumda komutanı alnın şakından vurup,halkının yanında yer alması gerekirdi.Bu adam resmen onlarla aynı safda yer alıyor.Savcılarımızın bunu gözardı etmemeleri gerekiyor.Hakkında gerekli olan yasal süreci başlatması gerekir.

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evet24
hayır0
cevapla 29.12.2017 16:00
ihpus ihpus

Lütfen şehit ve gazi ailelerinin TÜMÜ bu aidiyetsiz zata maddi ve manevi dava açsınlar.Adamın korkusu yok nasılsa kaybettiği davaları fetö ödüyor !

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evet30
hayır1
cevapla 29.12.2017 12:34
murat murat

kemal neşter davasında kendini kurtaran savcıyı gündemden düşürmek için bu röpörtaşı yapmış olabilir aman dikat

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evet28
hayır1
cevapla 29.12.2017 11:01
Murat Murat

Bu hiyar KK cezalanmali, okadar.

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evet34
hayır2
cevapla 29.12.2017 10:52
KARTAL KARTAL

NEDEN NEDEN NEDEN HALA İÇERDE DİİİİİİİİİL........................

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evet41
hayır1
cevapla 29.12.2017 10:50
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