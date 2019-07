Fenerbahçe 2019-20 sezonu formalarını tanıttı! Başkan Ali Koç'tan tanıtım sırasında transfer müjdesi (Video) 19.07.2019 09:45

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tanıtımda ''yeni sezon planlarımızın çoğunu tamamladık, 2-3 tane transferimiz kaldı'' açıklamasında bulundu. Peki oyuncular hangi formaları tercih etti? İşte Fenerbahçeli futbolcuların yeni sezon forma tercihleri...

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu formalarını düzenlediği bir organizasyonla tanıttı. Fenerbahçe'nin #BurasıKadıköy sloganı ile tanıtılan 2019-2020 sezonu formaları; Fenerbahçe'yi temsil eden, her bir dokusu ile "Sarı Lacivert"i ve Fenerbahçeliliği çağrıştıran Kadıköy ruhunu; Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle paylaşmayı ve milyonlarla buluşturmayı hedefliyor. #BurasıKadıköy sloganı, Fenerbahçe'nin, Saracoğlu'nda ve deplasmanlarda bu sezon camiasının sonsuz desteğiyle ortaya koyacağı iddia ve inancını da perçinliyor.

Fenerbahçe futbol takımlarının 2019-2020 sezonu formaları, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi www.fenerium.com, adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresi üzerinden Sarı-Lacivertli taraftarlar ile buluşuyor. Fenerbahçe için hazırlanan formalar adidas'ın futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı "Stadium to Street" konseptinde, taraftarın günlük hayata da rahatlıkla adapte edebileceği şekilde tasarlandı. Fenerbahçe'nin yetişkin formaları 249 TL, genç formaları 189 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 239 TL'lik fiyatları ile satışta olacak.

EFSANE ÇUBUKLU FORMA

Fenerbahçe'nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan Efsane Çubuklu Forma, 2019-2020 sezonunda yenilikçi yorumu ile Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunuldu. Futuristik bir yorum katılan ve adidas'ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan Efsane Çubuklu Forma'nın tanıtımını Fenerbahçeli futbolculardan Max Kruse yaptı. Efsane Çubuklu Forma, her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da adidas'ın "DareToCreate" sloganı çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcuların yaratıcılıklarını daha da üst seviyeye taşıyacak.

Fenerbahçe'nin geleneksel klasik çubuklu forması ise 19-20 Efsane Çubuklu forma ile birlikte yeni sezonda da Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı tarafından kullanılmaya, Fenerium ve adidas yetkili satış noktalarında da taraftarlarla buluşmaya devam edecek.

DEPLASMAN FORMASI

Futbolculara Fenerbahçe'nin deplasman maçlarında eşlik edecek olan Deplasman Forması ise özel desenli kumaşı ile ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin milyonların kalbinde yer eden başarılarla dolu tarihini ve yeni nesil tasarım anlayışını tek formada buluşturuyor. Yine adidas'ın ikonik üç bantı ile detaylandırılan diğer formalar gibi Fenerbahçeli taraftarların yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri şekilde tasarlandı.

ÜÇÜNCÜ FORMA

Fenerbahçe'nin hem kendi sahasında hem de deplasmanda yapacağı maçlar için alternatif olarak tasarlanan Üçüncü Forma ise takımın uzun zamandır özlemini çektiği lacivert üzerine sarı detaylar ile taçlandırılarak tasarlandı. Fenerbahçe taraftarları tarafından uzun süredir beklenen tasarımda adidas'ın ikonik üç bantı da formayı tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor. 2019-2020 sezonu Üçüncü Forması da diğer formalar gibi "Stadium to Street" konsepti içerisinde Fenerbahçe'yi her anlarında yaşayan taraftarların sadece stadyumda değil günlerinin her anında giyebilecekleri şekilde dizayn edildi.

Fenerbahçe A Futbol Takımı'nın 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, her sezon olduğu gibi adidas'ın sahip olduğu en ileri ve en yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan Climalite® teknolojisi vücudun en çok ısınan bölgelerinin tespit edilerek terin hızlı şekilde emilmesine ve kısa zamanda kurumasına olanak tanıyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını artırıyor.

