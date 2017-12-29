Fatih Portakal'ın dramı! Meral Akşener'den ümidini kesti

Türkiye düşmanı Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV''nin haber spikeri Fatih Portakal, Meral Akşener'in söylemlerini "yeni bir şey sunmuyor" diye eleştirdi. Portakal, Meral Akşener'i yer göğe sığdıramıyordu fakat bugünkü programda Akşener'den ümidini kesmişe benziyor.
Fatih Portakal'ın dramı! Meral Akşener'den ümidini kesti28 Aralık 2017, Perşembe
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