Eski İspanya Başbakanı Zapatero Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018'de konuştu 17 Nisan 2018, Salı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”de konuşan Eski İspanya Başbakanı Zapatero, “Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor" ifadelerini kullandı