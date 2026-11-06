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Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ı üretim hattına girdi! İlk uçağın ön gövde montajı başladı

Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ı üretim hattına girdi! İlk uçağın ön gövde montajı başladı

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Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk uçağın ön gövde montajı, BAE Systems tesislerinde başladı.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde üretim aşamasına geçildi. Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk uçağın ön gövde montajı, BAE Systems tesislerinde resmen başladı.

Türkiye'nin ilk Eurofighter'ının üretim hattına girmesiyle birlikte tedarik sürecinde kritik bir aşama daha geride bırakıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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