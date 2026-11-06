Konya Havalimanı'nda umre yolculuğu öncesi dua eden emekli imam fenalaşarak hayatını kaybetti

Konya Havalimanı'nda umre yolculuğu öncesi dua eden emekli imam fenalaşarak hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk Eurofighter'ının üretim hattına girmesiyle birlikte tedarik sürecinde kritik bir aşama daha geride bırakıldı.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde üretim aşamasına geçildi. Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk uçağın ön gövde montajı, BAE Systems tesislerinde resmen başladı.