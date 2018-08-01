Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıda eşi ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya o anları böyle anlattı: Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu. Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti, kaybolduğu noktada patlattılar.
Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!01 Ağustos 2018, Çarşamba
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