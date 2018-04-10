Erdoğan'dan 'süper teşvik'leri açıkladı

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. Yatırımcıları verilecek destekle ilgili önemli detayları paylaşan Erdoğan,"Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor" dedi.
Erdoğan'dan 'süper teşvik'leri açıkladı09 Nisan 2018, Pazartesi
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