Yol Durumu

Erdoğan'a coşkulu karşılama

25 Aralık 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan Hartum Üniversitesi'nde kendisi için düzenlenen fahri doktora tevdi töreninde tekbirlerle karşılandı.
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Sami M&#252;minoğlu Sami Müminoğlu

Büyük adamsın reis!

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cevapla 26.12.2017 00:56
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