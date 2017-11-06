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Erdoğan Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı

05 Kasım 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan ve 7 yıldır hastalıkla mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Daire Başkanı Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı.
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