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Erdoğan ile Peskov arasında gülümseten diyalog

27 Kasım 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen üçlü zirvede; Başkanlık konutu önünde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov karşılaştı. Burada Peskov'un Türkçe bildiğini unutan Erdoğan ile Peskov arasında gülümseten bir diyalog gerçekleşti.
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