Yol Durumu

Erdoğan: Bedelini ağır öderler

20 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İvanov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Esed yanlılarının Afrin'e girme çabalarına ilişkin, "Fırsat vermeyiz bedelini ağır öderler" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları