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Hartum Üniversitesi'nde Erdoğan'a sevgi seli

26 Aralık 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hartum üniversitesinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
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