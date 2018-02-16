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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aliyev'le görüştü

15 Şubat 2018, Perşembe
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ,Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.
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