Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı (Video) 23.08.2019 15:59

Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Baran'ın yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi kan dondurmuştu. Cani, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" demişti. İşte Fedai Baran'ın yakalanma anı...

Fedai Baran yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Fedai Baran, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Fedai Baran yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran'ın mahkemede verdiği ifade de "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.