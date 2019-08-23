Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'
Kırıkkale'de 43 yaşındaki eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Magazin dünyasının ünlü isimleri Emine Bulut olayına tepkisini dile getirdi. İşte ünlülerin Emine Bulut olayına tepkileri.
23.08.2019 11:46
- Son Güncelleme: 23.08.2019 12:16
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