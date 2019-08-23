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Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

Kırıkkale'de 43 yaşındaki eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Magazin dünyasının ünlü isimleri Emine Bulut olayına tepkisini dile getirdi. İşte ünlülerin Emine Bulut olayına tepkileri.

23.08.2019 11:46 - Son Güncelleme: 23.08.2019 12:16
Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

Kırıkkale'de eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

"ANNE LÜTFEN ÖLME"

Gündeme oturan son görüntüsünde Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" derken minik kızının da "Anne lütfen ölme" diye feryat ettiği görülüyor.

Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

Ünlü isimlerin izledikleri bu kan donduran cinayet görüntüleri sonrası gösterdikleri tepkiler şöyle:

Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

Sıla Gençoğlu

Pınar Altuğ'dan Emine Bulut olayına tepki 'Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok'

Demet Akalın

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