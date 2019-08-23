Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran kimdir? Emine Bulut cinayeti son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Emine Bulut cinayeti ile ilgili haberler Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Talihsiz kadının kameralara yansıyan son görüntülerinde, yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı görülüyor. Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emine Bulut cinayeti son dakika gelişmesi! Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran kimdir?
Emine Bulut cinayeti son dakika! Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran kimdir? Emine Bulut'un vahşi bir şekilde katledilmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu bağlamda Emine Bulut Twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldürüldü? İşte Kırıkkale son dakika haberleri! Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.
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şimdi sen o kadını öldürünce aDAMMI OLDUN AMA KADINA COCUK VURAN CAKALDIR SENİN GİBİ
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