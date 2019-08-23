Emine Bulut kimdir? Emine Bulut neden öldürüldü? Kırıkkale son dakika haberleri. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Talihsiz kadının kameralara yansıyan son görüntülerinde, yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı görülüyor. Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.