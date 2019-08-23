Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Emine Bulut olayına Süper Lig takımları sessiz kalmadı 'Alışmayacağız, susmayacağız'
Kırıkkale'de yaşayan 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi Fedai Baran tarafında 10 yaşındaki kızları önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un hayatını kaybetmeden önce çekilen bir video ise infial uyandırdı. Emine Bulut olayına Twitter’da #EmineBulut, #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme, #KadınaŞiddeteHayır etiketleriyle kadın cinayetine tepki gösterilirken, Süper Lig ekipleri bu olaya sessiz kalmadı.
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