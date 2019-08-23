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  • 23.08.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 11:25

olayına takımları sessiz kalmadı 'Alışmayacağız, susmayacağız'

Kırıkkale'de yaşayan 38 yaşındaki , eşi Fedai Baran tarafında 10 yaşındaki kızları önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un hayatını kaybetmeden önce çekilen bir video ise infial uyandırdı. na Twitter’da #EmineBulut, #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme, #KadınaŞiddeteHayır etiketleriyle kadın cinayetine tepki gösterilirken, ekipleri bu olaya sessiz kalmadı.


Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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