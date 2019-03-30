Cardiff'in Nantes'tan transfer ettiği ancak uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Nantes'tan Cardiff'e transferi sırasında uçak kazası sonrasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümü hakkında İngiltere'den gündem yaratacak bir iddia geldi. Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibboter, renk körü olması nedeniyle gece uçuşları kullanamıyordu.
Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!30.03.2019 17:01
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