Emeklilere enflasyon zammı geliyor! İşte emeklilerin Temmuz ayı zam oranı

Emeklilere müjde... Milyonlarca emekli temmuz ayı maaşlarını zamlı alacak. 3 Temmuzda açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranına göre emekliler, memurlar, yaşlı aylığı alanlar maaşlarını zamlı alacak. Peki bu oran ne kadar olabilir? Yüzde 5'lik yapılacak olan zam oranına ne kadar enflasyon farkı eklenecek? Yaklaşık 20 milyonun maaşlarını yakından ilgilendiren bu sıcak gelişmeyle ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında verdi.
Emeklilere enflasyon zammı geliyor! İşte emeklilerin Temmuz ayı zam oranı27.06.2019 19:11
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