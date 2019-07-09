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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Datça'da!

09.07.2019 15:24

Son günlerde boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen, Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un mega yatı Datça'ya demir attı. Bezos'un yatta bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı oldu. Datça Belediyesi'nden de konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi.


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