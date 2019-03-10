CHP yönetimindeyken çöp dağlarının patladığı, musluklardan su akmadığını, hava kirliliğinden nefes alınamadığı bir İstanbul'dan yaşanılacak bir İstanbul'a.... Yaşamanın işkence halini aldığı İstanbul, 1994 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyenin başına geçmesiyle adeta rahat bir nefes aldı. Başkan Erdoğan ile birlikte CHP'nin bıraktığı İstanbul kötü bir hatıra olarak kaldı. Peki CHP İstanbul'u ne hale getirdi? İstanbul ve ilçelerinde daha önceki yönetimlerinde ne yaptılar? Çöp dağlarını mı anlatalım, çeşmelerden bir gün su aksa 5 gün akmadığını, akanın da 50 yıllık paslı borulardan geldiği için kahverengi renkte olduğunu mu? Yoksa evlerin banyolarında bidonlarla su depolandığını mı? Çöp toplama bölgelerininde yaşanan patlamalarda insanlar ölüyordu İstanbul'da. İşte vatandaşın ağzından İstanbul'un yaşadığı rezillik...
Dünden bugüne skandallarla dolu CHP belediyeciliği!10.03.2019 19:17
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