Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.… pic.twitter.com/L9YIzWUoeH
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.
#MillîSavunmaBakanlığı