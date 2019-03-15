Haberler Web TV Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

15.03.2019 16:58

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları