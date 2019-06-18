Darbeci Sisi yönetiminden skandal kuşatma! Muhammed Mursi’nin doğduğu köy abluka altında! 18.06.2019 18:56

Mısır emniyet güçleri mahkemede şehit olan Muhammed Mursi'nin doğduğu kasabayı kuşattı. Polis ve askerler kasabalıların evlerinden çıkmasına izin vermiyor.

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehit edilmesinin ardından, bir ayaklanmadan korkan sisi yönetimi ülkede adeta sıkı yönetim ilan etti.

Haberdeki görüntüler amatör kameralar tarafından Muhammed Mursi'nin doğum yeri olan Adve kasabasında çekildi. Kasaba emniyet güçleri ve askerler tarafından kuşatıldı.

Kasaba halkının gıyabi cenaze kılmasına izin vermeyen polis ve askerler, sokak ve caddeleri panzer ve tanklarla kapattı.

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre halkın evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.