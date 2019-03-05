Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor 05.03.2019 11:44

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlar, İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı. Ada kıyısında tespit edilen mayınlar ve su altı engelleri senaryo gereği SAT ve SAS komandolarınca imha edildi. Atak helikopterler tatbikatta gövde gösterisi yaptı.

