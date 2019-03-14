Cumhurbaşkanlığı'ndan Momo'ya karşı 8 önlem

Çocukların korkulu rüyası haline gelen 'Momo' oyununa karşı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı çocukları intihara sürükleyen oyun hakkında "Momo: Dijital İstismar Girişimi" başlıklı 8 maddelik bir uyarı açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Momo'ya karşı 8 önlem14.03.2019 11:07
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