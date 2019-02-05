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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır

05 Şubat 2019, Salı

Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı.


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