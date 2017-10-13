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Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar ziyaretinde Boşnak gençleri kırmayarak birlikte Mustafa Demirci'nin Sultanım adlı ilahisini söyledi.
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