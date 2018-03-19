Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi bu sabah saat 8:30 itibariyle tamamen... 18 Mart 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Töreni'nde konuşmasında Afrin'deki son durumu açıkladı. Erdoğan, "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." dedi.