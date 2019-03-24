Yenikapı'da düzenlenecek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhur İttifakı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul'lular akın ediyor.
Cumhur İttifakı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul'lular akın ediyor24.03.2019 12:42
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