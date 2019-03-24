Haberler Web TV Cumhur İttifakı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul'lular akın ediyor

Cumhur İttifakı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul'lular akın ediyor

24.03.2019 12:42

Yenikapı'da düzenlenecek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhur İttifakı 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul'lular akın ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları