CNN Türk'ün 'korkup kaçtılar' haberine vatandaşlardan sert tepki
24 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nden tanklar ve askerler Suriye'ye doğru geçmeyi sürdürürken bölgeden yayın yapan Doğan Medya'ya ait CNN Türk kanalı büyük bir provokasyona imza attı. Halkı korku ve paniğe sevk etmeye çalışan CNN Türk kanalı, yaptığı yayın sırasında Gülbaba Köyü'nde yaşayan vatandaşların 'korku ve panik' nedeniyle bölgeden kaçtığı yalanını ortaya attı. Bunu duyan Gülbaba Köyü sakinleri ise muhabire ve kameramana sert tepki göstererek bölgeden yayın yapmalarını engelledi ve onları kovdu. İşte o anlar...
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cnn sahibinin borazanlığını yapıyor, milli medyaya "havuz medyası" diyenler bu amerikan beslemelerine bayılıyorlar, fox cnn... bu batı propaganda araçlarının lisansları iptal edilmeli...
kapatın gitsin...
kapatılsın algı operasyonu yapan kanallar bu milletin safları araştırmadan yoksun bireyleri inanıp abd sempatistlerinin peşinden gidiyorlar helal olsun kardeşlerimize iyi ayar vermişler
Kardeşim çok efendiymiş . Kendisine teşekkür ederim. Savaştayız , gezi olaylarında ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalışan bu pislikleri sanırım ben döverdim. Olay büyürdü. Helal olsun kardeşime
yakalandılar hainler. bunların beyninde ki düşünce bu işte provakatörlük yapan sözde bunlar gazeteci... mutlaka bir yerlerden emir aldılar şerefsiz hainler.yakın ama çok yakın korkup kaçacaklar sizlersiniz...
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