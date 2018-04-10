Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı. Her fırsatta "Yunanlar adalarımızı işgal etti." yalanlarıyla algı yaratıp oy toplamaya çalışan CHP yine bir skandala ve ikiyüzlülüğe imza attı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte CHP'liler Yunan bayrağı renklerine bürünüp Yunan milli oyununu oynayarak eğlendiler. CHP'lilerin bu ikiyüzlü ve çelişkili tutumları büyük tepki topladı.
CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti09 Nisan 2018, Pazartesi
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.