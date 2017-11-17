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CHP parti olarak çok değişti MİT TIRLARI olayı TC DEVLETİNE karşı işlenmiş bir SUİKASTTİR bu yüzden CAN DÜNDAR kaçtı ENİS BERBEROĞLU yakalandı ortada ciddi bir VATANA İHANET suçu var CHP içinde çok sayıda DHKPC PKK bağlantılı kişi var CHP DENİZ BAYKALDAN sonra değişti ATATÜRKÇÜLER tasviye edildi yerlerine HAİNLER getirildi
CHP içi PKK DHKPC li kaynıyor bu bilinen gerçek birde ABD CİA maşaları türedi
Partisini PKK lı dolduranlar elbette FETÖ ABD ile işbirliği yapar şaşırmamak lazım Partileri VATAN HAİNİ kaynıyor
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