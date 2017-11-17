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CHP'li avukattan Sarraf'a alçak teklif

16 Kasım 2017, Perşembe
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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BGK BGK

CHP parti olarak çok değişti MİT TIRLARI olayı TC DEVLETİNE karşı işlenmiş bir SUİKASTTİR bu yüzden CAN DÜNDAR kaçtı ENİS BERBEROĞLU yakalandı ortada ciddi bir VATANA İHANET suçu var CHP içinde çok sayıda DHKPC PKK bağlantılı kişi var CHP DENİZ BAYKALDAN sonra değişti ATATÜRKÇÜLER tasviye edildi yerlerine HAİNLER getirildi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.11.2017 10:09
METİJ METİJ

CHP içi PKK DHKPC li kaynıyor bu bilinen gerçek birde ABD CİA maşaları türedi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.11.2017 10:00
TCK TCK

Partisini PKK lı dolduranlar elbette FETÖ ABD ile işbirliği yapar şaşırmamak lazım Partileri VATAN HAİNİ kaynıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.11.2017 10:00
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