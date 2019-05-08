Çeteler yine işbaşında! Borsa'ya operasyon 08.05.2019 19:48

Türkiye ekonomisi üzerinde kriz algısı oluşturma operasyonlarında başı çeken Londra ve ABD çetesi önceki gün yine ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal kararı öncesinde Borsa İstanbul'da yabancılar organize bir şekilde satışa başladı.